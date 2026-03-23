Arhiepiscopia Dunării de Jos a ajutat 90 de persoane fără adăpost, aflate în grija Centrului Medico – Social din localitatea Pechea, județul Galați.

Darurile au fost pregătite la sediul Protoieriei Covurlui, după care au fost transportate către beneficiari, de unde au fost distribuite de reprezentanții instituției sociale.

Astfel, prin contribuția materială a parohiilor, unitatea a primit saltele pentru paturile din camerele care găzduiesc persoanele în dificultate.

Valoarea totală a ajutorului este de 14.000 de lei. Alături de sprijinul material, clericii din protoieria Covurlui au oferit și sprijin duhovnicesc, prin săvârșirea Sfântului Maslu pentru persoanele internate.

Potrivit Arhiepiscopiei Dunării de Jos, valoarea ajutoarelor acordate în ultimii ani a fost de peste 100.000 de lei.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos

