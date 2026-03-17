Luna pentru Viață 2026 în Arhiepiscopia Craiovei: Plantare de copaci și Crosul pentru Viață

În Arhiepiscopia Craiovei vor fi organizate vineri și sâmbătă două evenimente dedicate promovării respectului pentru viață, în contextul Lunii pentru Viață 2026.

Vineri, în apropierea Mănăstirii Maglavit, va avea loc o acțiune de împădurire intitulată „Plantează un copac în memoria copiilor care nu au avut șansa să se nască”, activitate care propune transformarea unui gest simbolic într-o expresie a speranței.

Sâmbătă, în Parcul Tineretului din Craiova, unde este organizat Crosul pentru Viață. Inițiativa își propune să aducă împreună copii, tineri și familii într-un cadru marcat de bucuria mișcării, spirit comunitar și susținerea valorii vieții.

Pentru a încuraja participarea tuturor categoriilor de vârstă, organizatorii au pregătit mai multe curse adaptate, cu distanțe între 400 și 1200 de metri: Cursa Familiei (părinți și copii), Cursa Copiilor (clasele V–VIII) și Cursa Open (adolescenți și adulți).

Înscrierea participanților va începe la ora 11:00, în zona locurilor de joacă din parc, iar la final toți participanții vor primi diplome, medalii și cadouri.

Foto credit: Arhiepiscopia Craiovei

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