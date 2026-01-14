Arhiepiscopia Craiovei invită pasionații de cultură la un recital de muzică și poezie

Arhiepiscopia Craiovei invită joi pasionații de cultură la un recital de muzică și poezie. Festivitatea este dedicată Zilei Culturii Naționale.

Evenimentul va începe de la ora 17:00, în Sala de Festivități a Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova.

În cinstea marelui poet Mihai Eminescu, născut pe 15 ianuarie, programul serii va începe cu un recital de poezie eminesciană. Momentul va fi susținut de actorul Adrian Andone, de la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova.

Alături de poezie, festivitatea va fi completată de momente muzicale. Publicul se va putea bucura de interpretările instrumentale ale lui Geo Fabian și Dorinel Vasile de la Filarmonica „Oltenia”, precum și de momentele vocal-artistice susținute de Protodiacon Lect. univ. dr. Victor Șapcă.

Seara culturală va fi completată de ansamblul vocal de cameră Coralis – „The Sound of Clarity”.

Activitatea de Ziua Culturii Naționale a fost realizată prin Sectorul Cultural și Sectorul Învățământ ale Arhiepiscopiei Craiovei.

Foto credit: Mitropolia Olteniei