Arheologii turci au descoperit mormântul unui rege georgian care a influențat destinul Caucazului

Arheologii turci au descoperit, în regiunea Artvin din Munții Pontici de Nord, în apropiere de Georgia, mormântul unui rege georgian care, în secolul al IX-lea, a unificat principatele georgiene sub dinastia Bagratidă, a reconstruit mănăstiri creștine și a consolidat stabilitatea politică după secole de invazii.

Cunoscut sub numele de Așot I Curopalatul sau Așot cel Mare, acesta a domnit într-o epocă definitorie pentru Caucazul medieval și nu trebuie confundat cu Așot I Bagratuni, regele armean cu același nume, explică Arkeonews.net.

Descoperirea a fost făcută sub ruinele Bisericii Sfinților Petru și Pavel din incinta cetății Gevhernik (Ardanuç) din nord-estul Turciei.

Un mister elucidat

Descoperirea, confirmată de arheologii de la Universitatea Van Yüzüncü Yıl și de Ministerul Culturii și Turismului din Turcia, pune capăt unui mister istoric ce a dăinuit mai bine de o mie de ani.

„Am confirmat științific camera funerară a regelui Așot”, a declarat dr. Osman Aytekin, conducătorul echipei de arheologi. „Deși nu s-au păstrat rămășițe omenești, forma camerei, amplasarea și dovezile istorice nu lasă niciun dubiu — aici a fost așezat marele rege georgian.”

Când arheologii au pătruns în camera funerară, au găsit-o goală — fără schelet, fără artefacte, fără însemne regale. Totuși, arhitectura și poziția exactă sub absidă corespundeau descrierilor georgiene vechi de secole privind locul de îngropare al Regelui Așot I Curopalatul.

„Nu este o presupunere”, explică dr. Osman Aytekin. „Măsurătorile, structura și izvoarele scrise converg aici. Pentru prima dată, putem afirma cu certitudine științifică: mormântul regelui Așot cel Mare a fost descoperit.”

Descoperirea umple un gol important în istoria medievală georgiană — timp de generații, doar două morminte regale rămăseseră nedescoperite: cel al Reginei Tamara și cel al Regelui Așot. Acum, unul dintre aceste mistere a fost dezlegat.

Cetatea Gevhernik

Așezată pe o stâncă abruptă ce domină valea Ardanuç (Artanuj), Cetatea Gevhernik (cunoscută în Evul Mediu sub numele de Cetatea Ardanuç) datează din secolul al V-lea, când a fost construită de alt rege georgian. Regele Așot a restaurat-o și extins-o, construind fortificații, o reședință regală și biserica în care a fost înmormântat.

Zidurile cetății conțin blocuri monolitice de până la zece tone, îmbinate cu măiestrie din piatră locală — dovadă a unei priceperi tehnice remarcabile și a unei ambiții monumentale.

De-a lungul secolelor, Cetatea Gevhernik s-a aflat la răscrucea civilizațiilor — bizantini, georgieni, apoi otomani. În 1551, fortificațiile ei au fost restaurate sub domnia sultanului Suleiman Magnificul, care i-a dat numele Gevhernik, adică „Giuvaierul”.

Turism istoric

Artefactele descoperite în timpul săpăturilor vor fi expuse în curând la Muzeul din Artvin, iar planurile de conservare a camerei funerare și de deschidere a sitului pentru vizitatori sunt deja în curs.

Odată finalizate lucrările, Cetatea Gevhernik ar putea deveni unul dintre cele mai importante repere arheologice și culturale din zonă.

Photo: Facebook / Osman Aytekin