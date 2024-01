Ambasada României la Madrid: Românii stabiliți în Spania ar putea deține dubla cetățenie

În condițiile în care pentru a deveni cetățeni spanioli trebuie să renunțe la cetățenia română, cei peste un milion de români stabiliți în Spania ar putea deține dubla cetățenie începând cu prima parte a anului. Negocierile acordului se află în fază avansată.

Anunțul a fost făcut vineri de Ambasadorul României la Madrid, George Bologan, într-un interviu acordat pentru publicația Ziarul Românesc.

„Vă pot confirma doar că ne aflăm într-o fază avansată a negocierilor”, a declarat vineri Ambasadorul României în Spania, George Gabriel Bologan.

„Partenerii spanioli au înțeles importanța temei pentru comunitate și au manifestat deschidere. Anunțul că se va ajunge la un acord a fost făcut cu ocazia primului summit guvernamental dintre România si Spania de la Castellon în 2022”, a adăugat Ambasadorul României la Madrid.

De asemenea, Ambasadorul României la Madrid a anunțat că în viitor vor mai avea loc alte sesiuni de negocieri.

Prevederile actuale presupun modificarea Capitolului 1 – Articolul 11 din Constituția Regatului Spaniei, care include criteriul conform căruia cei care doresc să devină cetățeni spanioli nu pot deține dublă cetățenie.

Most common foreign nationality in each province of the Iberian Peninsula. pic.twitter.com/cwu3V4lJOC

— Xavi Ruiz (@xruiztru) January 14, 2024