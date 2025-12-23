Pachete și ajutoare materiale pentru familii în dificultate din Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia a finalizat luni, o campanie umanitară desfășurată pe parcursul ultimelor săptămâni, în contextul pregătirilor pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.

În urma unei colecte publice organizate la nivelul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, s-a strâns suma totală de 13.114 lei, fondurile fiind utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare destinate persoanelor din categorii vulnerabile.

Resursele financiare au fost transformate în pachete cu alimente pentru masa de Crăciun, de care au beneficiat 55 de familii aflate în dificultate sau cu mulți copii, precum și 17 persoane cu venituri reduse din municipiul Slobozia.

Identificarea beneficiarilor a fost realizată prin eforturile organizatorilor, în colaborare cu Asociația Socio-Culturală „Matei Basarab” (ASCMB), care a facilitat includerea în program a opt persoane aflate în situații sociale prioritare.

Acțiunea s-a încheiat la asociației, unde organizatorii au prezentat public bilanțul colectei înainte de distribuirea propriu-zisă a pachetelor către cetățeni.

Foto credit: Episcopia Sloboziei și Călărașilor

