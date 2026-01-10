Ajutoare de 2 milioane lei în eparhia Râmnicului: Cea mai mare sumă alocată în 2025 a fost pentru formarea tinerilor

Arhiepiscopia Râmnicului a oferit în 2025 sprijin social și educațional în valoare de peste 2 milioane lei.

Cele mai mari sume din raportul prezentat joi la Adunarea Eparhială au fost cele alocate prevenirii abandonului școlar, educației și formării copiilor și tinerilor, astfel:

1.908 copii și tineri au participat la 53 de tabere și școli de vară (581.600 lei);

6.585 elevi au primit rechizite, fișe de lucru și auxiliare didactice (368.760 lei);

34 de elevi și studenți au primit burse (135.000 lei).

Eparhia și-a îndreptat atenția și către următoarele nevoi:

9.306 persoane, inclusiv copii din centrele de plasament și vârstnici instituționalizați au primit sprijin material (453.435 lei – suma include și sprijinul în valoare de 102.108 lei oferit de Liga Femeilor Creștin Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului);

4.429 persoane au primit sprijin financiar (364.983 lei);

romii din eparhie au fost incluși în programe educaționale și sociale (118.000 lei);

7 programe pentru romi

Arhiepiscopia Râmnicului desfășoară în prezent 45 de proiecte și programe sociale, care acordă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, consiliere, îngrijiri medicale și sprijin educațional copiilor și tinerilor.

Dintre acestea, șapte sunt dedicate romilor: „Śkola si laçi – școala este bună”, „Mirro ghiozdano – Ghiozdanul meu”, „Podema tatipe – Ghetuţe călduţe”, „Av paś o Del – Vino lângă Dumnezeu”; „Aven te das duma – Copilul tău este important, vino să vorbim despre el”; „Sastipen le rromenqe – Sănătatea rromilor”; „Sastipe tirre hurdeske – Sănătatea copilului tău”.

Activități pastorale, culturale și educaționale

Raportul de activitate include și alte activități pe lângă cele din sfera filantropiei. Astfel, anul trecut în eparhie au fost sfințite 9 lăcașuri de cult și au existat șantiere în diferite stadii de construire, consolidare și restaurare la 83 biserici, precum și lucrări de pictare sau restaurare a picturii la 23 locașuri de cult (aflate în diferite etape de proiectare, execuție sau recepție).

În plan cultural-misionar și educațional, Arhiepiscopia Râmnicului a organizat 7 simpozioane și 36 de conferințe, expoziții, lansări de carte și recitaluri, o Tabără Internațională de pictură și Festivalul de film georgian „Conștiința libertății”, cu un Medalion Tenghiz Abuladze.

La editura eparhială Praxis au fost tipărite 5 volume teologice și 12 broșuri și pliante, 3 audiobookuri, revistele Praxis și Martyria, cea din urmă bucurându-se de prezența, în colegiul de redacție, a unor personalități din Academia Română, Academia Georgiei, de la instituții teologice din Grecia, Bulgaria, SUA, Liban, alături de profesori ai facultăților de teologie din țară.

Rugăciune și recunoștință

Prezentarea raportului a fost precedată de un Te Deum oficiat la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

La finalul prezentării raportului, Părintele Arhiepiscop Varsanufie a evidențiat rolul conlucrării tuturor organismelor eparhiale în vederea dinamizării activităților social-filantropice, îmbogățirea vieții spirituale și a culturii religioase a fiilor duhovnicești ai Arhiepiscopiei Râmnicului.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului