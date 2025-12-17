Adriana Ene va prezenta concertul de colinde de la Așezămintele Brâncovenești „Biserica Domnița Bălașa”

Adriana Ene, realizatoarea emisiunii „Bucuria poveștilor” de la Radio Trinitas și Trinitas TV, va fi amfitrioana Concertului tradițional de colinde „Legănelul Lui Iisus”, organizat de Așezămintele Brâncovenești „Biserica Domnița Bălașa” din Capitală.

Datorită prezenței Adrianei Ene, melosul și mesajul colindelor va fi îmbinat cu farmecul poveștilor pentru toate vârstele.

Vor cânta Corul de copii al Bisericii „Domnița Bălașa”, Corul de copii Meloritm, dirijat de Elena-Maria Nicolai, Corul ASCOR, dirijat de Petrișor Rudac, precum și un cor cunoscut publicului bucureștean, invitat tocmai din frumoasa Bucovină: Grupul vocal tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni” de la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, județul Suceava, coordonat de prof. Vasile Schipor.

Copiilor și tinerilor colindători invitați li se vor alătura interpretele Andreea Elena Anastasiu și Carla Maria Burada.

Concertul are loc duminică, 21 decembrie, de la ora 16:00, la Biserica Domnița Bălașa, Strada Sfinții Apostoli 60, București (lângă Curtea de Apel București).

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene