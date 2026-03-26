Academia Română va celebra 160 de ani de la fondare: Ședință festivă, expoziție și documentar

Academia Română va celebra, în data de 6 aprilie, împlinirea a 160 de ani de la fondare printr-o serie de evenimente.

Deschiderea manifestărilor va avea loc printr-o ședință festivă organizată în Aula instituției. În cadrul sesiunii vor susținute alocuțiuni Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, precum și de alți membri ai conducerii instituției și invitați, între care Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei.

Programul aniversar va include lansarea unui întreg poștal dedicat celor 160 de ani ai Academiei Române, realizat de Romfilatelia, precum și proiecția documentarului „Academia Română – 160 de ani de la fondare”.

Totodată, va fi vernisată expoziția „Academia Română la 160 de ani”, la Biblioteca instituției.

Evenimentul va fi transmis în direct pe canalul de YouTube al Academiei Române.

Scurt istoric

Academia Română a fost înființată în anul 1866, sub denumirea de Societatea Literară Română, devenită ulterior Societatea Academică Română și, din 1879, cunoscută sub actuala denumire.

Instituția a avut de la început un caracter național și enciclopedic, reunind personalități din toate provinciile istorice românești și având ca obiectiv principal dezvoltarea culturii și limbii române.

De-a lungul timpului, Academia a traversat perioade dificile, în special în timpul regimului comunist. Activitatea științifică a continuat, iar după anul 1990 instituția și-a reluat pe deplin rolul de for suprem de consacrare științifică și culturală în România.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu