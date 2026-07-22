Acad. Ioan-Aurel Pop, invitatul noii Chindii Culturale de la mănăstirea bucovineană Moldovița

Acad. Ioan-Aurel Pop este invitatul ediției din 23 iulie 2026 a Chindiilor Culturale de la Mănăstirea Moldovița, județul Suceava.

Academicianul va susține, începând de la ora 17:00, prelegerea „Limba vechilor cazanii sau despre comunicarea religioasă în Evul Mediu”.

Programul va include recitalul Cântec vechi din Țara de Sus, al arhid. Ieremia Sărmaș și expoziția itinerantă de caligrame Cuvânt ce poartă frumos.

Evenimentul este unul deschis, gratuit, iar comunicarea intenției de participare se face pe adresa de email [email protected].

Chindiile Culturale de la Mănăstirea Moldovița sunt inițiate și coordonate de obștea monahală, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților – prin Sectorul Cultural și Sectorul Media și Comunicare, și cu Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop”.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu