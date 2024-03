A treia zi de pelerinaj: Moaștele Sf. Dimitrie, cinstite de elevi din Ploiești și de obștea Mănăstirii Turnu

Pelerinajul cu moaștele Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou continuă în Arhiepiscopia Bucureștilor, cea de a treia zi a procesiunii istorice desfășurându-se în Protoieria Ploiești Sud. Înainte de prânz, racla, însoțită de Preasfințitul Părinte Varlaam și de clerici din eparhie, a trecut pe la două parohii și la Mănăstirea Turnu din județul Prahova.

Printre pelerinii care s-au alăturat procesiunii la prima oprire de pe traseu, Parohia Lacu Turcului, s-au numărat și elevii unei școli din comunitate.

Sf. Dimitrie, dascăl pentru elevii pelerini

„Surpriza este că Sf. Dimitrie a fost întâmpinat în dimineața aceasta de o mulțime de elevi, lucru care ne bucură, pentru că Sf. Dimitrie încă din copilărie a fost un creștin preocupat de modul în care un om poate cultiva prietenia cu Dumnezeu, de la Care vine tot ajutorul în viața noastră de zi cu zi”, a remarcat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„Spre deosebire de dumneavoastră, Sf. Dimitrie cel Nou, fiind născut într-o familie săracă, nu a putut face școală la vremea lui, însă, prin harurile dobândite de la Dumnezeu, el însuși a devenit dascăl și învățător al nostru în ceea ce privește modul în care trebuie să ne trăim viața pe acest pământ.”

„A devenit dascăl al rugăciunii, dascăl al înfrânării, dascăl al ostenelilor duhovnicești. De aceea, o felicităm pe doamna director a școlii, pe profesorii care însoțesc acești copii, în memoria cărora suntem convinși că acest moment unic din istoria satului dumneavoastră va rămâne viu înscris pentru tot restul vieții”, a adăugat episcopul vicar patriarhal.

Sfântul protector al Capitalei și al eparhiei

„Potrivit tradiției, sfintele moaște sunt scoase în afara Catedralei Patriarhale numai în momente cu totul deosebite. Și în istorie se cunosc mai multe astfel de momente, începând cu anul 1813, când moaștele Sfântului Dimitrie au fost scoase pe străzile Capitalei îngrozite de Marea Epidemie de Ciumă din timpul Domnitorului Caragea”, a amintit Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul la a doua oprire de pe traseu, cea de la Parohia Bâra.

„Această ciumă din 1813, potrivit consemnărilor din diverse izvoare, a încetat la scurtă vreme după acest pelerinaj ce a întărit și mai mult credința în puterea făcătoare de minuni a Sf. Dimitrie.”

Episcopul vicar patriarhal a amintit și de cel mai recent pelerinaj cu moaștele sfântului, din 5 mai 2020, când racla cu sfântul odor a adus multă speranță în timpul pandemiei de Covid-19.

„Iată că acum moaștele merg la unele mănăstiri și parohii în vreme de pace, de bunăstare, tocmai pentru a ne exprima, prin acest pelerinaj, recunoștința față de acest mare har primit de la Dumnezeu acum 250 de ani”, a mai spus ierarhul, referindu-se la aducerea moaștelor sfântului la București, în data de 13 iulie 1874.

„Mulțumim pentru bucuria pe care ne-ați făcut-o nouă și credincioșilor. Astăzi este un eveniment istoric, cum spuneați, pentru că mulți din cei de aici poate nu au ajuns să se închine Sfântului Dimitrie la Catedrala Patriarhală”, a spus Părintele Mihăiță Stroe, Protopopul Protoieriei Ploiești Sud.

„Dumnezeu să binecuvinteze pe mai departe lucrarea fiecăruia spre mântuirea sufletească a fiecăruia în parte și a comunității la un loc!”

Mănăstirea Turnu primește binecuvântarea sfântului

La Mănăstirea Turnu, procesiunea a fost întâmpinată de Protosinghelul Valentin Mîțu, starețul obștii, de monahi și de credincioși.

„Este o bucurie deosebită pentru această obște și pentru închinătorii acestei sfinte mănăstiri, deoarece Sf. Dimitrie a fost mai înainte de toate un evlavios și credincios monah, care s-a ostenit în peștera din preajma satului său natal, Basarabi, dobândind sfințenie și har de la Dumnezeu”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„Aflându-ne la Mănăstirea Turnu, amintim cu precădere faptul că, în 1847, cu un an înainte de revoluția de la 1848, Bucureștiul a fost nimicit în mare parte e urmare incendiu”, a spus episcopul vicar patriarhal.

„Iată că astăzi Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, făcătorul de minuni, poposește la Mănăstirea Turnu, care și ea, cu puțină vreme în urmă, s-a confruntat cu un puternic incendiu care a distrus casa centrală a mănăstirii.”

„Vedem în evenimentul de astăzi voia Sfântului de a veni aici, de a cerceta această obște încercată de acest necaz. Și suntem convinși că ajutorul sfântului pentru recuperarea pagubelor și pentru îndreptarea efectelor devastatoare ale incendiului nu va întârzia să apară”, a continuat ierarhul.

Speranță pentru repararea pagubelor lăsate de incendiu

„Mănăstirea Turnu este o mănăstire misionară nu numai prin instituțiile filantropice, medicale, educative pe care le are, ci și prin această lucrare pastorală, misionară, duhovnicească printre închinătorii și binefăcătorii sfintei mănăstiri, foarte mulți dintre ei fiind prezenți și astăzi la acest pelerinaj”, a mai remarcat Preasfinția Sa.

„Deși sunt atât de emoționat, am o mare speranță, pentru că ne-a ajutat Dumnezeu și am trecut prin faza aceasta de a obține aprobările necesare, în special de la Ministerul Culturii și ne gândeam cum să începem lucrarea și consider că această venire a Sfântului Dimitrie, așa cum ați menționat și Preasfinția Voastră, este o binecuvântare pentru noi, un mare dar pe care ni l-a dat Dumnezeu și care ne va întări, încât să putem trece mai ușor peste această situație”, a răspuns Protosinghelul Valentin Mîțu.

„Aș vrea să mulțumesc și Părintelui Patriarh Daniel pentru gândul pe care l-a avut ca să nu ocolească mănăstirea noastră și pentru dragostea Preasfinției Voastre”, a continuat starețul obștii.

Protosinghelul Valentin Mîțu le-a mulțumit și părinților consilieri eparhiali și patriarhali, tuturor credincioșilor și preoților din zonă, protopopului de Ploiești Sud.

„Făgăduim să-i purtăm în rugăciuni și să ținem mai departe făclia slujirii în această minunată biserică pe care marele nostru domn, Vlad Țepeș, a ctitorit-o și în care este pictat și Sfântul Constantin Brâncoveanu ca o mărturie pentru viitor, ca o credință a noastră, a tuturor, a neamului nostru românesc”, a spus starețul.

Procesiunea continuă în a doua parte a zilei la Parohiile Brazii de Sus, Negoiești, Înălțarea Domnului – Ploiești Vest, Sf. Treime – Ploiești, Sf. Ioan Botezătorul – Ploiești, Sf. Vasile – Ploiești și se încheie la Parohia Strejnicu, unde, de la ora 17:00, un sobor de preoți condus de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul va oficia Taina Sf. Maslu.

Pelerinajul cu moaștele Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, este organizat în contextul împlinirii a 250 de ani de la aducerea moaștelor sale la București.

Acest eveniment istoric a fost înscris în Calendarul Ortodox, cu pomenire în data de 13 iulie, iar prima sărbătorire a acestui eveniment va avea loc anul acesta, când la Catedrala Patriarhală din București este prevăzut un program liturgic deosebit și o procesiune cu moaștele sfântului.

