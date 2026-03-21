21 martie : O zi în care lumea celebrează copiii, natura, cultura și egalitatea

În data de 21 martie a fiecărui an sunt marcate mai multe zile internaționale și mondiale care aduc în prim-plan teme importante: sindromul Down, natura, cultura și egalitatea între oameni.

Ziua Mondială a Sindromului Down

Instituită de ONU în 2011, această zi urmărește să încurajeze incluziunea persoanelor cu sindrom Down. Deși au trăsături specifice, ele se confruntă frecvent cu discriminare. Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, prin articolul 25, le garantează accesul la servicii de sănătate de calitate, fără discriminare.

Acest principiu este susținut și de obiectivele de dezvoltare durabilă, care promovează o viață sănătoasă pentru toți. Totodată, ziua contribuie la informarea publicului. Tema din 2024 a fost „Echitate pentru sănătate”. La nivel global, între 3.000 și 5.000 de copii se nasc anual cu această afecțiune.

Ziua Mondială a Poeziei

Proclamată de UNESCO în 1999, această zi celebrează rolul poeziei în stimularea creativității și în păstrarea identității culturale și lingvistice. Poezia a însoțit toate civilizațiile de-a lungul timpului și rămâne un limbaj universal, capabil să transmită emoții și valori comune, chiar și în perioade dificile.

Ziua Internațională a Pădurilor

Această zi promovează protejarea și gestionarea responsabilă a pădurilor. Tema din 2026 este „Pădurile și Economia”.

Conform Organizației pentru Alimentație și Agricultură, tema din acest an evidențiază contribuția esențială a pădurilor la economiile naționale și globale, precum și rolul acestora în susținerea mijloacelor de trai, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea durabilă.

Ziua reprezintă un apel la implicare pentru protejarea acestui „plămân al planetei”, prin măsuri precum stoparea defrișărilor și refacerea ecosistemelor.

Ziua Internațională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale

Stabilită de ONU în 1966, această zi amintește de victimele masacrului de la Sharpeville din 1960, când protestatari pașnici împotriva apartheidului au fost uciși. Evenimentul a marcat un moment important în lupta pentru drepturi egale, însă combaterea rasismului rămâne o provocare globală. Discriminarea afectează nu doar indivizii, ci și funcționarea societăților democratice.

Ziua Mondială a Ghețarilor

În contextul declarării anului 2025 drept Anul Internațional al Conservării Ghețarilor, data de 21 martie a devenit dedicată acestora.

Obiectivele Zilei mondiale a ghețarilor sunt: creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul critic pe care ghețarii, zăpada și gheața îl joacă în sistemul climatic și ciclul apei; promovarea cercetării științifice și a monitorizării ghețarilor și a criosferei; încurajarea strategiilor de adaptare pentru comunitățile afectate de retragerea ghețarilor; consolidarea cooperării internaționale privind problemele legate de munți și apă; mobilizarea acțiunilor globale pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și protejarea mediilor criosferice fragile.

În 2026, Ziua mondială a ghețarilor va servi drept tranziție formală de la Anul Internațional al Conservării Ghețarilor 2025 la Deceniul de Acțiune pentru Științele Criosferice 2025-2034, coordonat de UNESCO, pentru a consolida cercetarea, monitorizarea, educația și acțiunile politice privind schimbările criosferice.

Ziua Mondială a Teatrului de Păpuși

Această zi celebrează imaginația și talentul artiștilor păpușari din întreaga lume și evidențiază rolul teatrului de păpuși în cultura globală. Totodată, încurajează colaborarea și unitatea în rândul comunității artistice.

Foto credit: DGASPC Sector 6

