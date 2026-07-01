Miercuri se împlinesc 160 de ani de la intrarea în vigoare a primei Constituții a României. Prin aceasta, țara noastră își dobândea legal numele.

Actul cuprindea 8 titluri și 133 de articole, fiind elaborat după modelul Constituției Belgiei din 1831, dar fără implicarea puterilor străine.

„Opțiunea pentru modelul belgian nu a fost una întâmplătoare. Belgia reprezenta în epocă un stat mic, neutru şi progresist, care îşi asigura independența și modernizarea sub o dinastie străină, respectând un echilibru strict între libertățile cetățenești și prerogativele Coroanei”, menționează avocatul Ioan-Luca Vlad, într-un articol publicat pe pagina de Facebook a Familiei Regale a României.

Constituția avea un caracter liberal, făcea abstracție de suzeranitatea otomană și de garanția colectivă a Marilor Puteri ale vremii.

Prevederi și drepturi

Printre drepturile garantate de constituția de atunci se numără: dreptul la libertatea conștiinței, libertatea învățământului, libertatea presei și a întrunirilor.

De asemenea, cetățenii români aveau dreptul la proprietate, iar votul era cenzitar, oamenii fiind împărțiți pe categorii în funcție de avere.

Printre reușitele adoptării constituției se numără și proclamarea indivizibilității: statua unirea eternă a celor două principate.

Constituția de la 1866 a fost modificată ulterior de trei ori, în anii: 1879, 1884 și 1917.

Statutul Bisericii Ortodoxe Române

Constituția de la 1866 prevedea, la articolul 21, că religia dominantă a statului român era cea Ortodoxă.

Biserica Ortodoxă Română era „neatârnată de orice chiriarhie străină”, păstrând unitatea dogmatică a Bisericilor Răsăritene.

Totodată, Biserica era administrată de o singură autoritate sinodală centrală, care urma să fie reglementată de o lege.

Toate aceste prevederi care vizau Biserica Ortodoxă Română au dus, în final, la recunoașterea autocefaliei de către Patriarhia Ecumenică în anul 1885.

Data de 1 iulie 1886 rămâne în istoria națională ca ziua în care s-a născut constituționalismul românesc, cât și ziua statului român.

Textul Constituției de la 1866 poate fi consultat pe site-ul oficial al Senatului României.

Sursă foto: Historia.ro