Anul Constantin Brâncuși: 150 de personalități gorjene omagiate printr-o gală dedicată

Primăria Târgu Jiu, Consiliul Județean Gorj și Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu vor omagia 150 de personalități gorjene, organizând o gală dedicată lor. Evenimentul se va încadra în Anul Constantin Brâncuși, care celebrează 150 de ani de la nașterea sculptorului.

„În acest an, se va face o selecție a 150 de personalități gorjene care vor intra, la un moment dat, într-o enciclopedie a personalităților gorjene pe care ne dorim s-o retipărim în fiecare an și acest eveniment să poată continua de acum încolo indiferent de cine va fi în locul nostru în funcțiile pe care le deținem”, a explicat primarul Marcel Romanescu al municipiului Târgu Jiu, citat de Agerpres.

Primarul crede că una dintre personalitățile omagiate ar trebui să fie Arethia Tătărăscu, care, împreună cu Liga Femeilor Gorjene, a reușit să-l aducă pe Constantin Brâncuși la Târgu Jiu, unde a edificat ansamblul monumental dedicat eroilor.

„Am gândit acest proiect astfel încât să aducem recunoștință celor care fac cinste Gorjului, celor care au plecat sau încă activează în Gorj, celor care au reușit să obțină performanță în activitatea lor profesională, celor care, prin apartenența la anumite organizații sau asociații profesionale, fac cinste Gorjului, celor care se reîntorc acasă”, a declarat și Luminița Popescu, Rectorul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Evenimentul, care își propune să omagieze atât personalități istorice, cât și actuale, va avea loc în octombrie 2026, la sediul universității gorjene. Până în data de 1 septembrie 2026, oricine poate trimite propuneri de personalități, completând un formular online.

Foto credit: Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu