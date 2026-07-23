117 copii și tineri români din Lombardia au participat la Tabăra ARC de la Mănăstirea Caraiman

Tabăra ARC de la Mănăstirea Caraiman din județul Prahova a reunit, în perioada 14-21 iulie, 117 copii și tineri de la școlile parohiale din Protopopiatul Lombardia 1, Italia.

Copiii și tinerii au fost însoțiți de 11 preoți și preotese din protopopiat, alături de coordonatorii și voluntarii taberei. Pe parcursul celor șapte zile, participanții au avut parte de activități desfășurate într-un cadru natural și duhovnicesc, la poalele Munților Bucegi.

Programul a inclus activități prin care tinerii au descoperit meșteșuguri tradiționale, tehnici de realizare a obiectelor de artizanat și elemente specifice portului popular.

Prezența tinerilor din școlile parohiale ale Protopopiatului Lombardia 1 a oferit participanților ocazia de a se apropia de țară și de a descoperi locuri importante pentru spiritualitatea și identitatea românească.

Identitate românească

Programul de Tabere ARC este organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, urmărind apropierea copiilor și tinerilor români, din afara granițelor țării, de limba, cultura, tradițiile și istoria României.

Mănăstirea Caraiman din Bușteni este una dintre locațiile în care se desfășoară ediția din 2026 a Programului de Tabere ARC.

Ediția din acest an este a XVII-a și pune la dispoziția tinerilor români din diaspora și din comunitățile istorice 9.000 de locuri gratuite în mai multe locații din România.

Foto credit: Episcopia Ortodoxă Română a Italiei