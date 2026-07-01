Ajută un bătrân să zâmbească: 100 de vârstnici din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au primit ochelari

Un număr de 100 de vârstnici din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au primit marți ochelari, în cadrul proiectului național „Ajută un bătrân să zâmbească”.

Acțiunea a fost derulată de Federația Filantropia a Patriarhiei Române și implementat în eparhie de Sectorul Social-Filantropic prin Fundația Umanitară „Anastasie Crimca”.

Beneficiarii au fost consultați în cadrul caravanei medicale oftalmologice organizate în perioada 26–27 mai, în județul Suceava, iar ochelarii au fost realizați și oferiți gratuit. Demersul a urmărit îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice și sprijinirea acestora.

Pe lângă ajutorul medical, fiecare beneficiar a primit în dar și câte un exemplar al volumului „Noul Testament cu Psalmi”, tipărit cu caractere mari, pentru a facilita lectura persoanelor cu deficiențe de vedere și pentru a încuraja apropierea de Sfânta Scriptură.

În cadrul proiectului s-au alăturat insituții publice și sociale din județul Suceava pentru o mai bună implementare a campaniei.

Proiectul „Ajută un bătrân să zâmbească” evidențiază preocuparea constantă a Bisericii Ortodoxe Române pentru sprijinirea persoanelor vârstnice și vulnerabile.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților