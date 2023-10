100 de argeșeni au beneficiat de consultații gratuite în cadrul Campaniei „Sănătate pentru sate”

Campania „Sănătate pentru sate” desfășurată de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naţionale a ajuns săptămâna trecută în localitatea Galeșu, judeţul Argeș.

Un număr de 100 de persoane au fost consultate gratuit de medici specialiști în urologie, medicină internă, pediatrie, cardiologie, gastroenterologie, oftalmologie, psihiatrie adulți și psihiatrie pediatrică.

Pacienții au mai beneficiat de investigații EKG și ecografie abdominală. În urma consultațiilor, medicii au depistat pacienți cu patologii severe.

La acest eveniment au participat autorități locale, alături de Victor Nicolae Eftimie, parohul comunității care a susținut această inițiativă.

„Îi mulțumim bunului Dumnezeu că astăzi un grup de medici cu suflet mare au poposit în parohia Galeș. Este o bucurie și o mulțumire pentru sătenii noștri care, ca și muntele sub poala căruia trăiesc, sunt obișnuiți să îndure vitregiile naturii și ai anilor fără să apeleze la serviciile medicale care de cele mai multe ori sunt prea departe sau greu accesibile”, a spus Victor Nicolae Eftimie, pr. paroh al localității Galeșu din județul Argeș.

„De această dată am vizitat o comunitate îmbătrânită. Mă bucură faptul că medicii specialiști sunt prezenți în număr din ce în ce mai mare, că am reușit să readucem campania «Sănătate pentru sate» la nivelul la care era înainte de pandemie. Anul trecut am reușit să mărim numărul activităților, iar anul acesta deja l-am dublat”, a menționat Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale, într-un comunicat remis Basilica.ro.

Campania „Sănătate pentru Sate” se desfășoară în baza unui protocol încheiat între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății.

În cadrul campaniei „Sănătate pentru sate” au fost organizate până în prezent 102 acțiuni în județele Ilfov, Prahova, Maramureș, Argeş, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Botoșani și Buzău. Astfel că, de această campanie au beneficiat peste 14.000 de persoane.

Foto credit: Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale