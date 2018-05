Simpozionul de Teologie de la Mănăstirea Timişeni – Şag a analizat specificul românesc al Ortodoxiei

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara, în colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei, a organizat marţi la Mănăstirea Timișeni – Șag un simpozion al cărui scop major a fost explorarea specificului românesc al Ortodoxiei, așa cum s-a conturat acesta de-a lungul istoriei noastre bimilenare.

În acest sens, s-a reliefat faptul că relația dintre credința ortodoxă și tradițiile populare ale neamului românesc și-a pus amprenta, în mod pregnant, asupra specificului național al spiritualității românești.

Simpozionul Internaţional de Teologie a avut tema „Credință și neam: Duhovnicie și duhovnici în Ortodoxia românească”, notează site-ul oficial al Mitropoliei Banatului.

Manifestarea științifică a debutat în biserica istorică a Mănăstirii Timișeni cu hramul „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”, prin oficierea Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos.

După rugăciune, lucrările Simpozionului Internațional de Teologie au fost deschise în mod oficial, de Mitropolitul Ioan al Banatului printr-un cuvânt în care a vorbit despre sublimitatea actului unirii de la Alba Iulia din 1918, ce constituie o pagină de istorie a neamului românesc.

Părintele Mitropolit Ioan a subliniat importanța culturii și credinței în păstrarea unității naționale.

„Cultura și credința au fost străjerii neamului nostru românesc. Cultura și spiritualitatea românească au fost mai înalte decât Carpații. De acolo s-au revărsat de o parte și de alta, menținând unitatea neamului nostru. Prin urmare, apărarea și întregirea neamului românesc nu s-a făcut doar cu arma, ci s-a făcut, întâi de toate, prin cultură și credință”, a spus Înaltpreasfinţia Sa.

A urmat cuvântul prof. dr. Petros Vassiliadis, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tesalonic, care a salutat inițiativa profesorilor de la catedra de teologie ortodoxă de a organiza un simpozion dedicat clericilor ortodocși români care, prin contribuția lor, au conturat specificul românesc al Ortodoxiei.

Profesorul a susținut referatul „The Orthodox Understanding of Mission after the Holy and Great Council”, în cadrul căruia a evidențiat câteva aspecte abordate de participanții de la Sfântul și Marele Sinod din insula Creta, referitoare la misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană.

Simpozionul a reunit numeroase cadre didactice de la opt Facultăţi de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, dar și a mai multor cercetători, doctori și doctoranzi în domeniul teologiei ortodoxe.

Prima parte a simpozionului, ce a constat în susţinerea de prelegeri, a fost moderată de IPS Ioan. Lucrările au continuat în a doua parte a zilei cu referate dedicate clericilor ortodocși români care, prin activitatea lor pastoral-misionară, au contribuit la păstrarea unității de credință și neam.

Simpozionul Internațional de Teologie de la Mănăstirea Timișeni – Șag a fost parte a seriei de manifestări științifice organizate în Arhiepiscopia Timișoarei cu prilejul proclamării de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2018 ca An omagial al unității de credință și de neam și An comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.

Foto Credit: Mitropolia Banatului