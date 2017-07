Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei implicată în Proiectul european “Faith to Divide, Faith to Unite: Interfaith Dialogue in Youth Work”

Primul mare proiect european de tineret, derulat de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, a avut loc în perioada 15-26 iunie 2017, în Aghveran, Armenia.

Proiectul s-a desfăşurat în cadrul Programului Erasmus Plus, finanțat de Comisia Europeană: Faith to Divide, Faith to Unite: Interfaith Dialogue in Youth Work (Credința care separă, credința care unește: dialogul interreligios în activitățile cu tineretul).

Centrul Internațional de Cercetare Interculturală, Învățare și Dialog din Erevan (ICIRLD) Armenia, a organizat un curs de formare profesională pe tema abordării dialogului interreligios în activitățile cu tinerii, organizat pentru lucrători de tineret din Marea Britanie, Danemarca, Turcia, Italia, Portugalia, Republica Moldova, Ucraina, Bielorusia, Germania, Belgia, Georgia, Armenia și România.

Din partea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, au participat Pr. prof. Cristian Marius Dima, lucrător de tineret calificat și Consilier eparhial, coordonatorul Sectorului Învățământ și Activități cu Tineretul, Dna Raluca Trocaru, inspector de specialitate în cadrul aceluiași sector, și Pr. Ionuț-Cristian Vuță – Consilier eparhial, coordonator al Sectorului Social-Filantropic și Misionar, toți fiind membri ai echipei de proiect care au aplicat pentru această oportunitate de formare profesională.

Activitățile au vizat furnizarea unor metode și instrumente educative, precum și formarea de competențe în inițierea și derularea unor proiecte pe această temă, dar și crearea unei rețele de instituții și lucrători de tineret care să dezvolte programe educaționale cu și pentru tineri cu diverse identități religioase.

Pe parcursul a mai bine de 10 zile, am avut ocazia să relaționăm cu ceilalți reprezentanți, prin intermediul a mai multor metode interactice, specifice educației non-formale, structurate pe tematica comunicațională și religioasă a cursului: jocuri de cunoaștere și schimb de experiențe, activități de formare și consolidare de grup, workshopuri de comunicare interculturală și de reliefare a importanței religiei în diferite sectoare ale societății actuale, tehnici noi de creație, analiză și reflecție asupra conceptelor semnificative folosite în activitățile cu tinerii din diferite contexte sociale și educaționale, a precizat Pr. Cons. Cristian Marius Dima.

