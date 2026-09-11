Odovania praznicului Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul

Calendar Ortodox, 12 septembrie

Sf. Mc. Avtonom

Sfântul Mucenic Avtonom (+ 303) a trăit în timpul când la Roma era împărat Diocletian (284-305). A fost episcop în Italia, dar, din pricina persecuției împotriva creștinilor declanșată de împăratul Dioclețian, a părăsit Italia și s-a dus în Bitinia (regiune istorică, apoi regat elenistic în NV Asiei Mici, între Marea Neagră și Marea Marmara), unde a fost primit de un creștin pe nume Corneliu.

În Bitinia erau foarte mulți păgâni, iar Sfântul Avtonom, fiind un om plin de râvnă pentru credința în Hristos, a desfășurat o puternică activitate misionară, zidind aici o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail. Împăratul Dioclețian a ordonat arestarea sfântului, drept pentru care sfântul se retrage la Claudiopolis, la Marea Neagră.

După ce a propovăduit Evanghelia și în Lykaonia și Isauria (Asia Mică) s-a întors în Bitinia și a numit episcop în locul său pe Corneliu, iar el a mers în orașul Claudia, să propovăduiască și aici Evanghelia lui Hristos. Sfântul Avtonom se întorcea însă și slujea în Biserica din Bitinia împreună cu Corneliu.

Păgânii fiind deranjați de activitatea misionară a Sfântului Avtonom, într-una din zile, pe când slujea în biserica închinată Sfântului Mihail, a fost scos afară și ucis cu pietre, primind astfel moarte martirică. A fost îngropat de o diaconiță pe nume Maria, iar în vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare a fost construită o biserică deasupra mormântului său.

În 430 biserica a fost dărâmată, fără să se știe că fusese construită deasupra mormântului sfântului, și a reconstruit-o într-un alt loc. În 490 moaștele sfântului au fost găsite nestricăcioase și s-a construit un alt lăcaș închinat sfântului ierarh martir Avtonom.

Tropa glasul 4 Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Avtonom, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Sf. Mc. Macedonie și Teodul

Sfinții Mucenici Macedonie și Teodul au trăit pe vremea împăratului Iulian Apostatul (360–363) și au pătimit în cetatea Mirópolei din Frigia.

Când dregătorul Frigiei, Amachie, a poruncit să fie curățit templul idolesc din Miropoli și să fie îngrijite chipurile zeilor păgâni ce se aflau înăuntru, acești trei sfinți ostași ai lui Hristos au intrat pe ascuns, noaptea, în templu și au sfărâmat idolii.

Iar pentru ca alți creștini nevinovați să nu fie prigoniți pe nedrept, ei înșiși s-au arătat dregătorului, mărturisind cu îndrăzneală că ei au surpat idolii. Plin de cruzime, Amachie a încercat să-i silească să aducă jertfe zeilor, dar Sfinții, neclintit mărturisind pe Hristos, au fost aruncați pe un grătar încins și arși de vii, primind astfel cununa cea neveștejită a muceniciei.