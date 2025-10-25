Ziua Armatei Române a fost marcată printr-o ceremonie în Parcul Carol I din București

Ziua Armatei Române a fost marcată sâmbătă, printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, în București.

La eveniment au participat președintele Senatului, Mircea Abrudean, ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, alături de miniștri, parlamentari, reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale și ai altor instituții ale statului, informează Ziarul Lumina.

După intonarea Imnului Național, un sobor de preoți militari a oficiat o slujbă de pomenire în memoria eroilor români căzuți pentru apărarea țării. La ceremonie a participat și Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, delegat al Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel.

Evenimentul a continuat cu mesajele oficiale ale autorităților și s-a încheiat cu schimbarea gărzii la Mormântul Ostașului Necunoscut și depunerea de coroane de flori. Pe durata ceremoniei, aeronave ale Forțelor Aeriene Române au survolat zona.

O zi pentru istorie

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, Ziua Armatei Române este sărbătorită în principalele garnizoane din țară, în bazele militare din teatrele de operații și în statele unde România are atașați ai apărării sau reprezentanțe permanente.

Data de 25 octombrie marchează eliberarea, în anul 1944, a ultimelor teritorii românești aflate sub ocupație străină, în nord-vestul Transilvaniei, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. După eliberarea țării, Armata Română a continuat luptele pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, contribuind la încheierea războiului în Europa la 9 mai 1945.

În total, aproximativ 540.000 de militari români au fost mobilizați în campaniile din timpul războiului. Dintre aceștia, peste 90.000 au murit, aproape 60.000 au fost declarați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți.

Forțele Terestre îl au ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, sărbătorit la 23 aprilie. Aviația Militară îl cinstește pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, la 20 iulie, iar Marina Română o prăznuiește pe Maica Domnului, la 15 august, de Adormirea Maicii Domnului.

În această seară, între orele 19:00 și 22:00, este programată tradiționala retragere cu torțe, pe traseul Palatul Cercului Militar Național – Bulevardul Regina Elisabeta – Splaiul Independenței – Bulevardul Iuliu Maniu – sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

