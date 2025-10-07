Preoții militari s-au reunit la întâlnirea anuală metodică și de specialitate

Preoții militari din structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și ale Ministerului Apărării Naționale (MApN), precum și preoții din Administrația Națională a Penitenciarelor s-au reunit luni, la Cluj-Napoca, pentru întâlnirea anuală metodică și de specialitate.

Evenimentul, care se desfășoară până miercuri, 8 octombrie, are o semnificație deosebită în viața clerului militar ortodox și a primit binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, transmisă marți, la finalul celei de a doua zile a manifestării, de Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță.

Delegatul Părintelui Patriarh Daniel a oferit, din partea Preafericirii Sale, Diploma omagială 2025 – Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române, ca semn al recunoașterii misiunii spirituale și a slujirii preoților din structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Rugăciune și întâlnire cu chiriarhul locului

La eveniment au fost prezenți comandanți și inspectori din unitățile MAI și din alte structuri militare, precum și reprezentanți ai autorităților locale – Primăria municipiului Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj și Instituția Prefectului.

Manifestarea a debutat la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în prezența Mitropolitului Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, unde deschiderea oficială a întâlnirii a fost marcată prin rugăciune, comuniune și recunoștință pentru slujirea preoților militari.

Cu acest prilej, toți preoții militari participanți au fost distinși cu diplome de aleasă cinstire, în semn de apreciere pentru activitatea pastorală, pentru devotamentul și implicarea în cultivarea valorilor morale și spirituale în rândul cadrelor Ministerului Afacerilor Interne.

Marți, în capela Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, un sobor de preoți militari, sub conducerea Părintelui Dumitru Boca, Vicar Eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a oficiat Sfânta Liturghie.

Conferințe și teme de reflecție spirituală

Programul manifestării a inclus marți o serie de conferințe susținute de personalități de marcă din mediul academic și ministerial, care au adus în atenție teme teologice și culturale de profunzime, marcând totodată împlinirea a 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325–2025).

Chestorul principal de poliție dr. Valentin Minoiu, din cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane a Ministerului Afacerilor Interne, a susținut comunicarea „Simbolul credinței (Crezul) – 1700 de ani ai legământului de iubire între om și Dumnezeu”, o amplă reflecție asupra valorii perene a Crezului niceo-constantinopolitan ca act de mărturisire și legământ spiritual între om și Dumnezeu.

Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, reputat teolog și cadru universitar al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a prezentat conferința „Cuvinte mărturisitoare și trăiri ale pocăinței”, evocând chipurile luminoase ale Sfinților Mărturisitori Liviu Galaction, Ilarion, Paisie, Cleopa și Dumitru și oferind modele de viețuire și slujire jertfelnică pentru preoții militari contemporani.

Cele două conferințe au oferit participanților un cadru de meditație teologică și profesională asupra rostului preotului militar ca păstrător al credinței, al valorilor morale și al demnității umane în slujba aproapelui și a neamului.

Întâlnirea metodică și de specialitate a preoților militari a fost organizată de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prin Secția Asistență Religioasă, în parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj și Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Sursa foto: Pr. Ciprian Ioniță