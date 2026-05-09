Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de condoleanțe sâmbătă, la slujba de înmormântare a domnului Peter Peterson, colecționar de artă sacră românească și convertit la Ortodoxie.

Preafericirea Sa amintește că „el a constituit o colecție muzeală foarte reprezentativă pentru arta veche românească, cu lucrări realizate în perioada secolelor XIV – XIX, din diferite genuri artistice: frescă, icoane pe lemn și pe sticlă, lemn sculptat și policromat, broderii, obiecte de orfevrărie, manuscrise, incunabule și carte veche”.

„Această colecție, pe care el a oferit-o în custodie Patriarhiei Române, spre a fi admirată de clerici și credincioși mireni, arată dragostea lui pentru arta bisericească și pentru trecutul istoric al poporului român, fapt care confirmă că el și-a însușit, în mod real, identitatea românească și spiritualitatea ortodoxă”, transmite Patriarhul României.

Text integral:

Patriarhul Daniel: Domnul Peter (Petru) Peterson – un german iubitor al credinței ortodoxe și al artei tradiționale românești

Hristos a înviat!

Am aflat cu tristețe vestea trecerii din această viață, în ziua de miercuri, 6 mai 2026, la vârsta de 85 de ani, a domnului Peter (Petru) Peterson, om care și-a dedicat ultima parte a vieții ocrotirii și colecționării patrimoniului bisericesc, pe care l-a pus la dispoziția clericilor, a pelerinilor și a cercetătorilor în Palatul Patriarhiei, printr-o colecție muzeală care îi poartă numele.

Această colecție este mărturia unei profunde înțelegeri a artei creştine românești, a unui om care, deși era german la origine, a înțeles foarte profund spiritualitatea ortodoxă românească, alegând să primească Taina Sfântului Botez în Biserica Ortodoxă și să își asume responsabil o viață duhovnicească.

Domnul Peter Peterson a avut o copilărie grea. S-a născut în anul 1941 într-o familie germană care a locuit în România, la Vatra Dornei. Mama sa, în al Doilea Război Mondial, pe când îl purta în pântece, a fost nevoită să fugă din România, născându-l într-un spital militar, în drum spre Germania.

La acea vreme, de frica războiului, părinții săi hotărâseră să se întoarcă în țara lor natală, Germania, cu dorința de a reveni, la un moment dat, în România. Între timp, pe când domnul Peterson avea doar 3 ani, tatăl său a fost trimis la Stalingrad, de unde nu s-a mai întors niciodată, iar sora sa, la doar trei ani, s-a îmbolnăvit și a trecut la Domnul.

La împlinirea vârstei de 20 de ani, domnul Peter Peterson a decis să călătorească în lume pentru a-și face un rost în viață. Astfel, în anul 1964, a ajuns în Australia, unde s-a stabilit pentru o perioadă lungă de timp. La 6 ianuarie 1990, de praznicul Botezului Domnului, Peter Peterson a ajuns pentru prima data în România, în țara din care plecaseră părinţii săi, pe când mama sa îl purta în pântece.

În pofida faptului că cea mai mare parte a vieții sale a trăit în afara granițelor României, călătorind prin multe locuri şi cunoscând multe culturi și tradiții, nicăieri nu s-a simțit atât de bine ca în România. Aici a simțit că este casa lui și de aceea a rămas în România, întemeindu-şi o familie.

Prin grija soției sale, domnul Peter Peterson a cunoscut Ortodoxia, conștientizând binefacerile lui Dumnezeu și lucrarea minunată pe care au avut-o sfinții în viața sa. Astfel, la vârsta de 80 de ani, a primit Taina Botezului creştin ortodox, devenind un credincios fidel al Bisericii Ortodoxe Române.

El a manifestat o evlavie deosebită față de Sfântul Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei și față de Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, amintind adesea faptul că acești sfinți l-au salvat de multe ori din problemele medicale cu care s-a confruntat în ultima parte a vieții.

Domnul Peter Peterson, de când a venit în România, a luat contact cu arta și spiritualitatea românească pe care s-a simțit îndatorat să o protejeze și să o prezinte lumii. Astfel, el a constituit o colecție muzeală foarte reprezentativă pentru arta veche românească, cu lucrări realizate în perioada secolelor XIV – XIX, din diferite genuri artistice: frescă, icoane pe lemn și pe sticlă, lemn sculptat și policromat, broderii, obiecte de orfevrărie, manuscrise, incunabule și carte veche.

Această colecție, pe care el a oferit-o în custodie Patriarhiei Române, spre a fi admirată de clerici și credincioși mireni, arată dragostea lui pentru arta bisericească și pentru trecutul istoric al poporului român, fapt care confirmă că el și-a însușit, în mod real, identitatea românească și spiritualitatea ortodoxă. De aceea, la 16 noiembrie 2023, în semn de apreciere și prețuire pentru organizarea spațiului muzeal din Palatul Patriarhiei Române cu obiectele din colecția domniei sale, la momentul sfinţirii şi inaugurării acesteia, i-am oferit Ordinul „Crucea patriarhală” pentru mireni fondatorului colecției, domnului Peter Peterson, precum și soției sale, doamna Monica Maria Peterson-Dăscălița.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel ce este Învierea şi Viaţa (cf. Ioan 11, 25), să odihnească sufletul robului Său Peter (Petru), împreună cu drepții, în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi, să mângâie familia îndurerată și pe toți cei care, astăzi, sunt întristați de plecarea dintre noi a domnului Peter Peterson.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești binecuvântări și condoleanțe pentru toți cei îndoliați,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române