Fost ASCOR-ist, povesteşte cum a ajuns „Campion al schimbării” în Rep. Moldova

„Nu mi-am propus niciodată să schimb toată lumea sau toată Moldova, eu pur și simplu am crezut că pot, cu o mână de oameni, să fac ceva”, a mărturisit Igor Belei, Directorul executiv al Misiunii Diaconia şi unul dintre „Campionii schimbării” din Republica Moldova, nominalizat în cadrul competiţiei de anul acesta.

Familia, dar şi Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) au avut un rol important în formarea actualului director executiv al Misiunii Diaconia.

„Pe vremea când eram student am ajuns să coordonez o organizație neguvernamentală, numită Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români. Eu nu vin dintr-o familie religioasă, dar vin dintr-o familie în care bunicii mei erau în confruntare pe vremurile sovietice cu miliția în apărarea Bisericii și ei au sădit probabil în mine acest sâmbure. Am fost prins de nevoia de a trăi într-un anumit context al Bisericii și am început acest efort”.

Povestea Diaconia a început în anul 2001. Şi continua cu succes şi în prezent. Printre cele mai importante campanii şi proiecte, se numeră: „Masa Bucuriei”, Campania de Crăciun”, Cursa Bunătăţii”, „Banca de haine”, LudoBus, „În Braţele Mamei”.

Se aruncă sute și mii de tone de alimente

Banca de alimente, primul proiect de acest tip de pe teritoriul Republicii Moldova, a fost lansat anul trecut.

Proiectul constă în colectarea, depozitarea şi distribuirea către persoanele și familiile dezavantajate social şi material, organizații nonguvernamentale, cantine și centre sociale produse alimentare scoase din circuitul comercial (cu ambalaj deteriorat sau aproape de data scadenței).

„Noi avem atâtea produse, încât serviciile sociale nu au capacitatea să le proceseze. Sute și mii de tone de alimente se aruncă și noi avem copii care ling farfuria seara. Schimbarea cadrului normativ pe care noi o promovăm va presupune o evidență a stock-urilor. Va presupune ca produsele cu risc de scadență să fie lăsate în consumul uman. În esență, este vorba de schimbarea unor procese de evidență pe care agenții economici să le implementeze”, a declarat Directorul Misiunii Diaconia.

Igor Belei spune că atunci când vrei să faci un bine, nu-ți pui întrebări filosofice, o faci din dorința de a împărtăși bucuria și de a te dărui.

„Nu cred că o faptă bună poate fi planificată, ea vine spontan, din dorința de a te dărui. Iar manifestarea de a te dărui poate fi molipsitoare. Dacă se întâmplă niște lucruri cu o anumită cadență, formal vorbind, acestea pot fi transformate în obișnuință, după care le poți interioriza”.

Directorul Misiunii Diaconia consideră că beneficiarii organizației nu doar persoanele care primesc, ci şi voluntarii care se implică necondiţionat.

Este valoros și faptul că noi ne străduim să le oferim o supă caldă oamenilor care nu și-o pot permite, dar e cu atât mai valoros după mine și acel tânăr care vine să dea o mână de ajutor, care vede cum miroase sărăcia, înțelege nevoia omului și își schimbă atitudinea față de anumite lucruri importante în viață. Pentru mine acești oameni sunt adevărații beneficiari ai asociației noastre.

Igor Belei a fost nominalizat în cadrul proiectului „Champions of Change” 2021, realizat de Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova) în colaborare cu Friedrich Naumann Foundation for Freedom.

Misiunea Socială „Diaconia” este structură a Mitropoliei Basarabiei şi membră a Federației Filantropia care activează pe întreg teritoriul Republicii Moldova, fiind unul dintre cei mai mari prestatori de servicii sociale.

Foto credit: Arhivă Basilica.ro

