Episcopul Macarie a vizitat șantierul bisericii unei parohii românești din Danemarca

Episcopul Macarie al Europei de Nord a vizitat recent șantierul de lucru al bisericii românești din orașul danez Rinkøbing-Skjern.

Lăcașul de cult a fost achiziționat anul acesta de la comunitatea luterană locală și trece printr-un proces de renovare și amenajare.

„Am reușit, împreună cu preotul paroh Florin-Gheorghe Atudorei și cu bunii și jertfelnicii noștri enoriași, să achiziționăm acest lăcaș propriu de închinare de la comunitatea luterană daneză, pe care acum îl amenajăm cu sprijinul generos al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni”, a declarat Preasfințitul Părinte Macarie la Trinitas TV.

Lăcașul de cult a fost pus sub ocrotirea Maicii Domnului și Sfinţilor Cuvioși Irodion de la Lainici și Teodgar Mărturisitorul de la Vestervig.

Scopul proiectului finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni este instalarea unui sistem de încălzire, valoarea acestuia ridicându-se la 276.000 de lei.

Proiectul se desfășoară în perioada martie – noiembrie 2025.

Sursă foto: Facebook / Parohia Ortodoxă Română din Ringkøbing-Skjern DK