BNR, emisiune numismatică dedicată împlinii a 150 de ani de la nașterea lui Mihail Oromolu

Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic, începând cu 1 septembrie, o monedă din argint cu tema Mihail Oromolu – 150 de ani de la naştere.

Pe aversul monedei este ilustrat Conacul Oromolu din Păușești-Măglași, județul Vâlcea. Tot aici apar inscripția „ROMANIA” dispusă în arc de cerc, valoarea nominală „10 LEI”, anul de emisiune „2025” și stema României.

Reversul redă portretul și numele lui Mihail Oromolu, guvernator al Băncii Naționale a României în perioada 1922–1926, precum și anii între care a trăit: „1875” și „1945”.

Monedele din argint sunt livrate în capsule de metacrilat transparent, împreună cu broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în română, engleză și franceză. Certificatele poartă semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central.

Tirajul maxim al monedei din argint este de 5.000 de exemplare.

Prețul de vânzare este de 640 lei (fără TVA), sumă care include broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Monedele din argint dedicate lui Mihail Oromolu – 150 de ani de la naștere au putere circulatorie pe teritoriul României.

Aceste monede vor fi disponibile prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Foto credit: Banca Națională a României