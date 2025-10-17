Arhiepiscopul Irineu a săvârșit slujba punerii pietrei de temelie a noii biserici în județul Alba

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul de Alba Iulia, a sâvârșit, joi, slujba punerii pietrei de temelie a noii biserici ce se va zidi în localitatea Ghioncani, județul Alba.

Noua biserică este o necesitate, având în vedere că filia Ghioncani, parohia Întregalde I, nu are lăcaș de cult, după ce vechea biserică din localitate a ars în urma unui incendiu anul trecut.

Comunitatea ortodoxă din localitate cuprinde aproximativ 15 familii, iar distanța până la cel mai apropiat locaș de cult este de 12 kilometri, precizează Arhiepiscopia.

Părintele Teodor Moga păstorește comunitatea din 1994.

Foto credit: Arhiepiscopia de Alba Iulia

