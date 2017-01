Unirea Principatelor marcată și la Iași. 8 000 ieșeni au participat la aniversare

Unirea Principatelor Române a fost marcată ca în fiecare an și la Iași. Piața Unirii a fost marți, 24 ianuarie 2017, locul de întâlnire pentru cei care au dorit să retrăiască momentul de acum 158 de ani. Oficialități centrale și locale, oameni de cultură, reprezentanți ai Bisericii, dar și aproximativ 8.000 de ieșeni au fost prezenți la momentele desfășurate în capitala Moldovei.

Evenimentele de la Iași au debutat cu intonarea imnului de stat, urmată de o slujbă de Te-Deum oficiată de un sobor de preoți și diaconi. În continuare, au fost rostite discursurile oficiale, informează doxologia.ro.

Mai întâi a vorbit Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, care a vorbit despre trei direcții prin care se pot transpune în zilele noastre idealurile celor ce au înfăptuit Unirea Principatelor.

După discursuri, au fost depuse coroane de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a avut loc defilarea Gărzii de onoare, iar apoi s-a dansat tradiționala Horă a Unirii.

După momentele din Piața Unirii, reprezentanții oficialităților locale au participat la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași la o slujbă de Parastas oficiată de IPS Teofan pentru domnitorul Alexandru Ioan Cuza şi înfăptuitorii Unirii Principatelor, precum şi pentru domnitorii Vasile Lupu şi Dimitrie Cantemir, ale căror oseminte sunt aşezate în locaşul de cult monahal ieşean.

La final, ierarhul a adresat câteva gânduri celor prezenți.

Domnitorul Vasile Lupu, care a împânzit țara cu șantiere de biserici și entități culturale, ar dori să vadă astăzi un șantier de infrastructură răspândit de-a lungul și de-a latul Moldovei, șantier de care această regiune are imensă nevoie. Dimitrie Cantemir ar glăsui, spunând că spiritualitatea, cultura, în mod special cea de inspirație creștină, este darul pe care Moldova l-a oferit și-l poate oferi țării, ca garant al unității românilor de aici, de peste Prut, din Ardeal sau din Muntenia. Și cred că Alexandru Voievod ne-ar spune cam așa: Eu și cu ai mei colegi am reușit să unesc jumătate din Moldova cu țara. E rândul vostru să vă gândiți și la cealaltă jumătate, pe care eu atunci, din cauza vitregiilor vremii, n-am putut-o uni cu Bucureștiul, cu Valahia cea mare și cea mică, a spus Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.