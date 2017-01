Timișoara | Bucurie și în acest an pentru oamenii fără adăpost. IPS Ioan și-a sărbătorit alături de ei ziua onomastică

Sfântul Ioan Botezătorul este ocrotitorul spiritual al Mitropolitului Banatului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan. Cu acest prilej, în fiecare an în jurul datei de 7 ianuarie, Părintele Mitropolit oferă o masă caldă persoanelor de la Centrul de găzduire al Primăriei Timişoara care nu au adăpost.

Și în anul 2017 IPS Ioan le-a făcut o mare bucurie acestor oameni prin faptul că și-a sărbătorit ziua onomastică împreună cu ei. El a menționat că aceasta este poate cea mai mare bucurie din viața sa.

Am, poate, cea mai mare bucurie din viaţa mea când pot să fiu alături de cei în nevoi. Simţi efectiv o împlinire şi o bucurie, dar în acelaşi timp este un moment de mare emoţie şi de judecată. Atunci mă judec pe mine că locul meu poate nu trebuia să fie astăzi unde sunt, ci probabil locul meu era acolo printre ei, a precizat ierarhul.

Părintele spiritual al bănățenilor s-a angajat să-i ajute cu tot ce este necesar, pentru a trece de această iarnă, pe acești oameni.

Ofer o masă caldă pentru oamenii care nu au adăpost şi sunt într-un adăpost de noapte al primăriei. O să facem un inventar al nevoilor pe care le au. Am înţeles că au nevoie de haine de iarnă, de încălţăminte. O să fac această notă de primă necesitate şi o să le cumpărăm să poată trece iarna mai uşor, a mai spus Înaltpreasfinția Sa.

Potrivit adevărul.ro, IPS Ioan a prezentat un moment din întâlnirea similară ce a avut loc anul trecut.

Am fost la o cantină unde erau vreo 300 de oameni. Le-am dus mâncare şi am privit cât de cuminţi stăteau la rând. Părinţii (n.r. preoţii) care m-au însoţit au plecat şi eu am rămas în curtea acelei clădiri şi mă tot uitam la oameni cum stau la rând. A venit un părinte şi mi-a zis: »Dar nu veniţi să plecăm? La ce vă uitaţi?». I-am zis: «Mă uit unde trebuia să fiu la rând. Poate că trebuia să fiu şi eu aici la rând printre oamenii aceştia». Trebuie să Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru orice bucată pe masă pe care o avem pe masă. Întâi acea bucată de pâine a fost frământată de îngerii lui Dumnezeu. Mai întâi să Îi mulţumim Lui Dumnezeu pentru tot ce ne dă: viaţă, sănătate şi o bucată de pâine, a mai subliniat Mitropolitul Banatului.