Tânăr cu sindrom Down la MPV Paris: Medicina și știința trebuie să ne îngrijească și să ne vindece, nu să ne respingă!

Discursul unui tânăr cu sindrom Down a emoționat zecile de mii de persoane prezente la Marșul pentru Viață din Paris. François reclamă faptul că medicina și știința resping persoanele cu Sindrom Down prin depistarea din timpul sarcinii și recomandarea avortului.

„Eu știu că în Franța persoanele ca mine sunt depistate deja din pântecele mamei. Există oameni care nu vor să ne lase să trăim”, a atras atenția tânărul de 20 ani.

El a mărturisit că se bucură de o viață frumoasă, chiar dacă uneori este grea:

„Locuiesc într-un cămin, împreună cu alți adulți. Sunt fericit. Am o familie genială. Am prieteni grozavi. Știu să citesc, știu să scriu. Joc și fotbal.

Sunt un om ca voi, am o inimă ca a voastră, am totul ca voi și am și un cromozom în plus! Am dreptul să trăiesc așa cum aveți și voi!”.