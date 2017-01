Sala „Petre Țuțea” a Penitenciarului Aiud a fost sfințită

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Albei Iulia, și cu Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, a oficiat joi, 19 ianuarie 2017, slujba de sfințire a Săli Petre Ţuţea din cadrul Penitenciarului Aiud din județul Alba, notează site-ul oficial al Mitropoliei Ardealului.

La sfințirea Sălii Petre Țuțea, părintele Liviu-Iulian Tarcău, capelan al Penitenciarului Aiud, a rostit un cuvânt de deschidere, iar părintele Iosif Zoica a susţinut prelegerea Un destin de român Petre Ţuţea.

La finalul evenimentului, un grup format din persoane private de libertate a prezentat un program artistic.

În cuvântul său, Mitropolitul Ardealului a subliniat faptul că inițiativa de a pune numele lui Petre Țuțea centrului spiritual este un lucru extraordinar și el va sta legat de Biserică cu aceeași putere și lucrare a Duhului Sfânt.

Părintele Arhiepiscop Irineu a subliniat în cuvântul rostit despre chemarea pe care Dumnezeu o face tuturor oamenilor de a primi iubirea Sa în suflete.

Sfântul Prooroc Iezechiel spunea că lemnul de viță nu are valoare în sine. Tot așa omul, această ființă fragilă, nu are valoare în sine separat de Dumnezeu, iar viața lui nu are sens fără Dumnezeu care l-a creat din iubire și l-a răscumpărat cu prețiosul sânge al lui Hristos, a spus ierarhul.