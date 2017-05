PS Macarie: Mai greu de îndurat chiar decât suferința, necazul sau boala este singurătatea

Episcopul Macarie al Europei de Nord a slujit Sfânta Liturghie în ziua duminica a patra de după Paști în localitatea norvegiană Aalesund. După slujbă, a botezat cel de-al doilea copil al unei familii de tineri din comunitatea românească, potrivit site-ului oficial al Eparhiei.

În cadrul slujirii euharistice din 7 mai 2017, ierarhul a rostit un cuvânt despre vindecarea slăbănogului de la Vitezda. Poate mai gravă chiar decât paralizia sa (n. red.: a slăbănogului), sărmanul mai avea o boală care face ravagii astăzi: singurătatea. Sunt atâtea suflete care suferă sau trec prin necazuri. Dar, ce este mai greu de îndurat chiar decât suferința, necazul sau boala este singurătatea, sentimentul de a fi abandonat.

Iar cuvântul oarecum resemnat al slăbănogului, «Doamne, nu am om», este ca o mustrare și, totodată, ca o chemare la slujire și la dragoste pentru noi. Căci dacă se află printre noi un «slăbănog», adică un om în suferință, fie fizică sau materială, fie duhovnicească, și el trăiește, în plus, și acest sentiment al părăsirii, dacă el poate spune lui Dumnezeu «Doamne, nu am om», înseamnă, atunci, că noi am eșuat în datoria noastră de a fi oameni, a adăugat Preasfinţia Sa.