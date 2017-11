Presa internațională scrie despre cum au fost salvate bisericile din București în timpul comunismului

„Puțin lovite dar stând încă în picioare, vechile biserici ortodoxe pot fi găsite în București, scăpând de demolarea frenetică a capitalei României din anii 1980 ordonată de fostul dictator comunist Nicolae Ceaușescu”, scrie AFP citat de France24.

„Cel puțin zece bijuterii ale patrimoniului religios din Romania din secolele 16-19 au suprviețuit datorită unui tur de forță ingineresc: au fost mutate și ascunse”, continuă același articol semnat de Mihaela Rodina.

În articol este menționat inginerul Eugeniu Iordăchescu, „salvatorul bisericilor condamnate de Ceaușescu”, și despre cum în plin proces de demolare a centrului Bucureștilor pentru construirea Casei Poporului Iordăchescu a mers pe teren să evalueze impactul demolărilor. El a fost impresionat de o mică biserică ortodoxă construită în 1725 – Schitul Maicilor.

„O bijuterie care trebuia salvată cu orice preț”, a spus Iordăchescu pentru AFP. „După luni de frământare, Dumnezeu m-a luminat”. Inspirat de „chelnerul care duce paharele pe o tavă fără să verse nicio picătură”, Iordăchescu și-a imaginat „o tavă de beton” care să fie construită sub biserică pentru a o putea muta.

Schitul Maicilor a fost prima biserică salvată în iunie 1982, fiind mutată 245 metri în spatele unor clădiri înalte.

🇷🇴 How churches were lifted to safety in communist Bucharest https://t.co/yE9X8t2nTx 📷 Daniel Mihailescu #AFP pic.twitter.com/KYahH1he4y

— AFP Photo (@AFPphoto) November 10, 2017