Patriarhul României: Sfântul Ioan Botezătorul este un mare dascăl al pocăinței

Avem în Sfântul Ioan Botezătorul un mare dascăl al pocăinței și un mare sfătuitor pentru o viață curată, dar mai ales Sfântul Ioan Botezătorul rămâne ca cel care a fost ales să boteze în Iordan pe Mântuitorul Iisus Hristos a subliniat sâmbătă, 7 ianuarie 2017, Patriarhul României în omilia rostită în Paraclisul Reședinței Patriarhale.

Creştinii ortodocşi români îl cinstesc în fiecare an la data de 7 ianuarie pe Sfântul Ioan Botezătorul. Biserica a rânduit ca astăzi, la Sfânta Liturghie, să fie citit textul evanghelic de la Ioan 1, 29-34 (vezi textul mai jos)

În cuvântul rostit, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat importanța prezenței și a predicii Sfântului Ioan Botezătorul.

Sfântul Ioan Botezătorul se numește și Proroc și pentru că el este și învățător. Sfântul îi învață pe oameni pocăința, să își schimbe viața, modul de a gândi și de a fi. El cerea oamenilor să se pocăiască, să facă roade vrednice de pocăință. Sfântul Ioan Botezătorul responsabilizează pe oameni, predica lui având un caracter social, duhovnicesc, a spus Preafericirea Sa.

De asemenea, Patriarhul României a subliniat că Sfântului Ioan Botezătorul este un dascăl al pocăinței.

De asemenea, Preafericirea Sa a felicitat pe toți cei care îl au ca ocrotitor pe Sfântul Ioan Botezătorul.

Sfântul Ioan este foarte popular în toată creștinătatea. În România sunt aproape două milioane de persoane care poartă numele de Ioan sau Ioana și derivate. Tuturor le dorim ani mulți cu sănătate, bucurii, ajutor de la Dumnezeu și să aibă credință puternică asemenea Sfântului Ioan Botezătorul.

La final, părintele Lucian Bujor, Inspector Eparhial și slujitor la Paraclisele din cadrul Reședinței Patriarhale, a stropit cu aghiasmă mare statuia Sfântului Ioan Botezătorul din curtea interioară a Reședinței Patriarhale.

Evanghelia citită la sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul (Ioan 1, 29-34)

În vremea aceea a văzut Ioan pe Iisus venind către el şi a zis: iată Mielul lui Dumnezeu Cel care ridică păcatul lumii. Acesta este despre care eu am spus: după mine vine un Om, care a fost înaintea mea, fiindcă era mai înainte decât mine. Şi eu nu-L ştiam; dar tocmai pentru aceasta am venit eu să botez cu apă pentru ca Dânsul să fie făcut cunoscut lui Israel. Iar Ioan a mărturisit, zicând: am văzut Duhul pogorându-se din cer, ca un porumbel şi rămânând deasupra Lui. Şi eu nu-L ştiam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a spus: peste care vei vedea Duhul pogorându-se şi rămânând deasupra Lui, Acela este Cel care botează cu Duh Sfânt. Iar eu am văzut şi am mărturisit, că Acesta este Fiul lui Dumnezeu.

Foto: Ziarul Lumina