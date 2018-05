OrthPhoto organizează un concurs fotografic despre Ortodoxia în Cipru

Portalul de fotografii OrthPhoto.net, în parteneriat cu Biserica Ortodoxă a Ciprului, Societatea Fotografică din Cipru și Editura Bisericii Ortodoxe Poloneze, organizează un concurs fotografic pentru a prezenta diversitatea și frumusețea Ortodoxiei în Cipru.

Concursul care va culmina cu publicarea unui album și cu o expoziție foto este intitulat „Culorile Ortodoxiei. Cipru” și are ca termen limită data de 27 august 2018.

Participarea la competiție este gratuită iar fotografii sunt invitați să trimită maxim 6 fotografii reprezentând biserici (arhitectură, fresce, cruci, morminte, peisaj etc.), persoane (clerici sau laici, portrete etc.), reportaje (evenimente bisericești, pelerinaje, sărbători etc.), teritoriu ocupat (patrimoniu ortodox aflat în partea turcă a insulei).

Pot participa fotografi din toată lumea, cu mențiunea că trebuie să dețină dreptul de autor asupra lucrărilor încărcate pe platforma OrthPhoto.

Marele premiu este în valoare de 600 Euro.

Agenția de Știri Basilica a Patriarhiei Române este partener media ale evenimentului.

Un demers similar a fost publicarea albumului „Culorile Ortodoxiei. România”, care a obținut locul I la categoria Cea mai bună carte ilustrată în cadrul unei competiții adresate editurilor care a avut loc anul trecut la Moscova.

Foto credit: OrthPhoto