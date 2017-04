Olimpiada de religie la Craiova | IPS Irineu: Prin religie noi toţi ne îndreptăm spre centrul existenţei noastre, care este Dumnezeu

Cetatea Băniei găzduieşte în perioada 24-28 aprilie faza naţională a Olimpiadei de Religie pentru elevii din învăţământul laic, clasele VII-XII. Deschiderea oficială a activităţii a fost prefaţată de o slujbă de Te Deum, la Paraclisul Mitropolitan „Maica Precista” – Dudu din Craiova, informează Pr. Ioniţă Apostolache, Consilier Mass Media al Arhiepiscopiei Craiovei.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, municipiul Craiova a devenit oficial anul acesta gazda Olimpiadei Naţionale de Religie. Peste 300 de elevi din întreaga ţară, însoţiţi de dascălii lor, au venit luni, 24 aprilie, la Craiova pentru a lua parte la festivitatea de deschidere a evenimentului.

Cu acest prilej, un sobor de preoţi şi diaconi au oficiat, în prezenţa IPS Părinte Mitropolit, o slujbă de Te Deum în Catedrala Madonei Dud. După ceremonialul religios, olimpicii au mers la Filarmonica Oltenia pentru a lua parte la evenimentele festive, dedicate exclusiv prestigioasei activităţi. În deschidere, au fost adresate mesajele de bun venit din partea organizatorilor.

Conf. univ. dr. Vasile Timiş, inspector general în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, a luat cel dintâi cuvântul, prezentând în linii mari importanţa şi anvergura evenimentului dedicat disciplinei Religie. S-au mai adresat publicului: Romeo Moşoiu, consilier ministerial, prof. Monica Leontina Sună, inspector şcolar general în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, precum şi reprezentanţii oficialităţilor locale.

În cântul transmis olimpicilor cu acest deosebit prilej, IPS Părinte Mitropolit Irineu a evidenţiat importanţa Religiei ca disciplină în educaţia şi formarea noilor generaţii.

Religia, ca disciplină a olimpiadei la care luaţi parte în această perioadă, reprezintă elementul fundamental din viaţa omului. Orice ştiinţă am avea înainte, cum zice Sfântul Apostol Pavel, şi orice limbă am putea vorbi, dar dacă dragoste nu am, «nimic nu sunt».

Dragostea este o virtute teologică ce izvorăşte din interiorul nostru şi tocmai această virtute defineşte religia, care nu înseamnă altceva decât legătura cu Dumnezeu. Prin religie noi toţi ne îndreptăm spre centrul existenţei noastre, care este Dumnezeu, a spus IPS Părinte Irineu.

La finalul cuvântului de binecuvântare, Mitropolitul Olteniei a felicitat pe olimpici şi cei implicaţi în organizarea evenimentului, dorindu-le mult succes, spor şi împlinire duhovnicească în zilele de lucru la Craiova. Festivitatea a continuat printr-un intens program artistic pregătit de elevi craioveni de la mai multe şcoli şi licee din Bănie.

Marţi, 25 aprilie, elevii au susţinut proba de concurs la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din municipiu. Activitatea se va încheia cu festivitatea de premiere, programată pentru ziua de joi, 27 aprilie, la Teatrul Naţional „Marin Sorescu”.