La Iași s-a constituit noua Adunare Eparhială

Ședința extraordinară de constituire a noii componențe a Adunării eparhiale a avut loc sâmbătă în sala „Iustin Moisescu” din cadrul Ansamblului Mitropolitan Iași sub președinția Mitropolitului Teofan.

Adunarea eparhială este un organism deliberativ ce are drept competență discutarea și rezolvarea problemelor administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei.

Ședința s-a desfășurat după oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala veche „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, informează Doxologia.

În cadrul întâlnirii au fost confirmați membrii aleși ai Adunării eparhiale și s-au desemnat membrii Arhiepiscopiei Iașilor în Adunarea Națională Bisericească. Totodată au fost desemnați membrii Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Iașilor și ai Consistoriului eparhial și mitropolitan.

Mitropolitul Moldovei a spus că activitatea desfășurată de membrii Adunării Eparhiale în ultimii patru ani de mandat a stat „sub semnul continuității”.

„Ceea ce am moștenit, am păstrat și am încercat să ne încadrăm în linia care ne-a fost trasată de Biserică, într-un cuvânt, de Evanghelie”, a subliniat ierarhul.