IPS Ioan al Banatului – milostenie pentru o familie cu patru copii. Le-a cumpărat o casă pentru a avea un acoperiş decent

Mitropolitul Banatului se evidenţiază cu o nouă faptă de milostenie. Ierarhul a reuşit ca pe parcursul a nici 24 h să ajute cu o locuinţă o femeie cu patru copii care locuia într-un grajd situat pe raza localităţii Comloşu Mare, potrivit pressalert.ro.

Beneficiarii s-au mutat deja în casă, a spus IPS Ioan.

Eram cu probleme bisericești când, aseară, am aflat de femeie. Am spus că imediat plecăm acolo. I-am găsit, la lumina farurilor de la mașină, la aproape doi kilometri de sat, într-un colț de grajd – femeia și cei patru copii. Imediat i-am luat în mașină și i-am dus în sat, la căldură. Nu-i venea să creadă. Pe femeie am dus-o la magazin și am cumpărat tot ce-i trebuia – de la detergent până la fructe pentru copii. I-am spus la preotul din sat ca până dimineață să găsească o soluție. Un cetățean avea o casă cu patru camere și 3000 de metri pătrați de vânzare și, astăzi, am fost și am bătut palma cu el să cumpărăm din banii bisericii locuința. Femeia s-a mutat cu copiii acolo. Trebuie să facem actele.