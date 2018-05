INTERVIU: Mitropolitul Petru vorbește despre misiunea Bisericii în Basarabia

La scurt timp după ce Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales noi episcopi pentru eparhiile vacante din cuprinsul Mitropoliei Basarabiei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru a oferit un interviu Agenției de Știri Basilica în care a vorbit despre activitățile Bisericii Ortodoxe Române în Republica Moldova, precum și despre obiectivele viitoare privind intensificarea misiunii în Basarabia.

El anunță faptul că va convoca în cel mai scurt timp Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei pentru a discuta aspecte privind îmbunătățirea lucrării pastorale și organizatorice.

În interviu, Mitropolitul vorbește despre misiunea socială a Bisericii în Republica Moldova și despre importanța construirii de noi biserici pentru solidificarea comunităților parohiale.

De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Petru aduce în discuție tema implicării tineretului în activitățile Bisericii

Basilica.ro: Înaltpreasfinția Voastră, odată cu alegerea noilor episcopi în eparhiile basarabene se formează Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei. Cum descrieți perioada dinaintea acestui moment?

Mitropolitul Petru: Mitropolia Basarabiei, de la reactivarea ei, a trecut prin multe momente grele și chiar persecuție. Pentru unsprezece ani am fost în afara legii. Unsprezece ani am așteptat și așa am activat în condiții grele.

Din fericire, am avut persoane laice și preoți care au susținut mersul și activitatea Mitropoliei, precum și primari care au acordat terenuri pentru diferite comunități.

Basilica.ro: Care sunt obiectivele principale ale Mitropoliei Basarabiei în viitorul apropiat?

Mitropolitul Petru: Intenționăm să convocăm Sinodul Mitropolitan cât mai curând, eventual în luna iunie, pentru a discuta problemele pastorale și organizatorice cu care ne confruntăm. Ne vom întâlni la Chișinău, la sediul Mitropoliei, împreună cu Preasfințitul Părinte Antonie și cu viitorul Episcop al Basarabiei de Sud, Veniamin.

Desigur, după cum ne-a sugerat și Preafericitul, Sinodul Mitropoliei noastre va fi într-o strânsă colaborare cu Sinodul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În prezent, obiectivul principal al Mitropoliei îl reprezintă construirea de biserici, pentru că așa se formează și comunitatea, în jurul bisericii. Ne-am axat foarte mult pe construcția de biserici, pentru că multe parohii nu aveau locașuri de închinare.

Aș menționa că în ultima perioadă am ajutat 25 de parohii să pună piatra de temelie pentru noi biserici.

De altfel, un prim proiect pentru Episcopia Basarabiei de Sud va fi construirea unei biserici la Cahul.

Este dificil, dar sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să ducem la bun sfârșit ceea ce am început.

Vă mărturisesc că am în continuare un sentiment de neîmplinire pentru că adesea sunt proiecte, dar nu identificăm modalități de susținere financiară. Și avem nevoie și de oameni dedicați.

Basilica.ro: În România, în ultimii ani, a fost încurajat cultul sfinților români, în special prin sfințirea de biserici în cinstea lor. Recent a avut loc și proclamarea canonizării Sfântului Iosif Milostivul în localitatea sa natală Răzălăi. Poate fi considerat acest eveniment o încurajare a cultului sfinților români și în Republica Moldova?

Mitropolitul Petru: Avem multe biserici care au hramul sfinților români. Avem biserici în cinstea Sfântului Ștefan cel Mare, Sfântului Vasile de la Poiana Mărului, Sfântului Teodosie de la Brazi, Tuturor Sfinților Români. Sunt multe.

Probabil și bisericii din Răzălăi îi vom oferi cel de-al doilea hram sărbătoarea Sfântului Iosif cel Milostiv, pentru că acolo sunt moaștele lui și biserica este aproape de casa unde a copilărit sfântul.

De regulă, se oferă hramuri la biserici sărbătorile sfinților români. Aceasta este dorința credincioșilor ca bisericile lor să aibă hramul sfinților români.

– Arhim. Veniamin Goreanu, Episcop ales al Basarabiei de Sud

Basilica.ro: Care sunt principalele proiecte sociale demarate de Mitropolia Basarabiei în ultima perioadă?

Mitropolitul Petru: Pe plan social, avem Misiunea Diaconia condusă de dl Igor Belei și care funcționează sub egida Mitropoliei.

La Chișinău există un centru în care adăpostim fete care au rămas gravide și nu le mai primesc părinții acasă. Preoții merg la părinții lor pentru a discuta și a-i convinge să le primească înapoi.

Unele se mai angajează prin Chișinău, adesea cu ajutorul dlui Igor.

Există și un depozit în care se colectează haine din mai multe zone ale țării și care sunt distribuite apoi prin parohii.

Am organizat prin toate parohiile acțiunea „Garderoba socială”. Este vorba despre o încăpere amenajată în parohie în care sunt păstrate hainele.

Tot prin Diaconia distribuim zilnic hrană la aproximativ 180 de persoane de toate vârstele.

Basilica.ro: Deci activitatea socială reprezintă o prioritate pentru Mitropolia Basarabiei?

Mitropolitul Petru: Da. Activități sociale avem nu doar la nivelul centrului mitropolitan. Avem foarte multe parohii care ajută credincioșii, dar în limita posibilităților, pentru că multe parohii sunt sărace.

Din acest punct de vedere, pot spune că Sudul face cea mai mare misiune. Organizează festivități, concerte, diferite evenimente în colaborare cu eparhiile românești de peste Prut.

Basilica.ro: Ce activități sunt dedicate tinerilor din Basarabia?

Mitropolitul Petru: În privința tinerilor, aș menționa taberele de vară organizate atât local cât și în România, cu sprijinul Ambasadei sau al Secretariatului de Stat pentru Culte.

De asemenea, tineretul colaborează cu Misiunea Diaconia și cu parohiile în general.

Noi încurajăm tinerii din Mitropolie să participe la Întâlnirea anuală a Tinerilor Ortodocși din România pentru o cunoaștere reciprocă mai bună și pentru intensificarea relațiilor cu tinerii din România. Anul acesta aproape 50 de tineri din Mitropolia noastră vor participa la Întâlnirea de la Sibiu.

Foto: Basilica.ro