Interviu | Arhid. Mihail Bucă: „Țelul meu este acela de a bucura oamenii. Când cânt, simt că sunt ca într‑o altă lume”

În cel mai nou număr al Revistei Lumea Credinţei a fost publicat un interviu cu Arhid. Mihail Bucă, Protopsaltul Catedralei Patriarhale. Rolul muzicii bizantine, importanţa formării unor psalţi autentici, Catedrala Naţională sunt printre temele abordate în material.

Fiind întrebat de ce nu apare mai des în media, Părintele Arhidiacon explică faptul că a descoperit „în anii de muzică și de cântare că este mai bine să lași faptele să vorbească”. Din acest motiv, apariţiile sale sunt legate doar de concerte, dar şi de evenimentele cu scop umanitar, deoarece „ne-am dat seama că fără oameni, noi nu avem absolut niciun rost de a exista”.

Scopul misiunii sale este acela „de a bucura oamenii. Când cânt, simt că sunt ca într-o altă lume. Acolo unde ajung eu, acolo încerc să-i duc și pe ceilalți oameni”, spune Arhid. Mihail Bucă.

Protopsaltul prezintă şi prima condiţie pentru a deveni un psalt profesionist: „foarte mult devotament”.

„Eu unul am patru copii, am muncă de familie, apoi am munca la catedrală. Toate astea arată că trebuie să ai o doză de nebunie! Eu am o nebunie a cântului care mă înconjoară permanent, trăiesc permanent cu ea. Fără această frumoasă nebunie, eu n-aș putea continua”, dezvăluie Mihail Bucă.

Referitor la cântarea şi slujirea prezente în biserică, Arhidiaconul argumentează că acestea trebuie să fie în armonie.

„Am lucrat cu tot felul de oameni, ba chiar cu oameni fără ureche muzicală deloc. Dar i-am adus la un nivel tocmai prin această nebunie. Eu văd cântarea și slujirea în biserică exact ca două vâsle: la una e preotul, la cealaltă e psaltul. Dacă cele două vâsle nu trag în același sens, barca va face o mișcare circulară”, accentuează Mihail Bucă.

Interviul complet poate fi citit aici.