Gânduri la Evanghelia Duminicii a 32-a după Rusalii

*RO: Pacea, bucuria și fericirea sufletului nu se dobândesc prin acumulare necinstită de bunuri materiale. – Patriarhul Daniel *EN: Peace, joy and gladness of the soul are not acquired through dishonest accumulation of material goods. – Patriarch Daniel . . . #thegoodtoknow #bineledestiut #sundaygospel #evanghelie #ortodox #ortodoxie #orthodoxy #spirituality