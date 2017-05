Drobeta-Turnu Severin | Simpozion Internaţional de Patrologie

Mai mulţi profesori de patrologie din Europa participă, în perioada 1- 4 mai 2017, la a patra ediție a Simpozionului Internaţional de Patrologie, organizat la Centrul Cultural Sfântul Ioan Gură de Aur din Drobeta-Turnu Severin.

Lucrările simpozionului se desfăşoară sub coordonarea PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, profesor de Patrologie în cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova.

Preasfinția Sa va susţine în cadrul simpozionului comunicarea Estrangement from or departure to the world in the writings of philokalic fathers.

Conform site-ului oficial al Eparhiei, în cadrul întrunirii vor susține prelegeri următorii preoți și teologi:

Grace Yudin;

Pablo Argarate de la Universiatea din Graz-Austria;

Lucian D. Colda de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia;

Alexandru Iorga;

Ioan Caraza și Pr. Constantin Pătuleanu de la Facultatea de Teologie din Bucureşti;

Dr. Ion Croitoru;

Dr. Theresa Hainthaler de la Facultatea de Teologie din Frankfurt;

Dr. Martin Tamke și Prof. Dr. Cătălin-Ştefan Popa de la Universitatea din Göttingen, Germania;

Michael Cozic;

Theodoros C. Pittaras.

Scopul acestei manifestări este revigorarea trăirii creştinismului autentic, în lumina operei didactice a Sfinţilor Părinţi şi Scriitori ai Bisericii.

La evenimentul din Drobeta-Turnu Severin este prezent și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei.

Toate comunicările vor fi publicate ulterior într-un volum de specialitate, editat de Episcopia Severinului şi Strehaiei în parteneriat cu Facultatea de Teologie din Craiova.