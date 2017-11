Biserica Ciprului începe slujbele pentru persoanele cu deficiențe de auz. Prima liturghie interpretată mimico-gestual

Pentru prima dată în Cipru, sfânta liturghie va fi interpretată mimico-gestual la Nicosia săptămâna viitoare, pentru a veni în sprijinul credincioșilor cu deficiențe de auz.

La invitația Eparhiei de Tamassos și Orini, un teolog din Grecia va participa duminică, 19 noiembrie, la sfânta liturghie care se va celebra la biserica Sfântul Ioan Gură de Aur din Lakatamia, un district al Nicosiei, pentru a interpreta slujba în limbajul semnelor.

Potrivit declarației părintelui paroh Kyriacos Kasparis pentru Cyprus Mail, teologul grec specialist în limbajul semnelor va fi adus o dată pe lună, urmând ca apoi să participe la fiecare două săptămâni la slujbele de duminică și la marile sărbători în funcție de programul personal.

„Se dorește ca acest demers să răspundă nevoilor credincioșilor cu deficiențe de auz care nu au avut niciodată ocazia să urmărească o liturghie și să aibă pe cineva care să le explice înțelesurile adânci în limbajul lor propriu”, a spus pr. Kyriacos pentru Cyprus Mail. În acest fel, persoanele cu deficiențe de auz vor putea participa mai activ la sfânta liturghie.

Teologul care va sta pe un podium „nu va traduce, ci va interpreta în limbajul semnelor înțelesul teologic al liturghiei și al predicii”, a spus pr. Kyriacos. După sfânta liturghie, credincioșii vor putea adresa întrebări referitoare la credință prin intermediul teologului respectiv.

Pr. Kyriacos a menționat că până în prezent 17 persoane și-au exprimat interesul de a participa la slujbă, dar că se așteaptă ca numărul lor să crească. „Deja am invitat mai multe persoane și am informat organizațiile pentru surzi. De asemenea, am făcut anunțuri în media”, a spus părintele.

Mitropolia de Tamassos a invitat o cipriotă expertă în limbajul semnelor să observe și să asimileze interpretările liturgice de la teologul grec pentru a-l înlocui atunci când va fi nevoie.

Următorul proiect la nivelul parohiei va fi acela al unei școli duminicale pentru copii cu deficiențe de auz.

De menționat că în România există mai multe biserici ortodoxe cu personal specializat care să răspundă nevoilor spirituale ale persoanele cu deficiențe de auz.

Foto: Mitropolitul Isaia de Tamassos / diakonima.gr