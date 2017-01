Ajunul Bobotezei la Mănăstirea „Sfântul Ilie de la Izvor” Vasiova

În paraclisul de iarnă al mănăstirii, chiriarhul înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi a săvârşit joi, 5 ianuarie 2017, în ajunul Praznicului Arătării Domnului, Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, unită cu Vecernia Praznicului. Fiind zi de ajunare, credincioșii care s-au pregătit prin Taina Spovedaniei au fost împărtășiți cu Trupul și Sângele Mântuitorului. După Sfânta Liturghie, ierarhul, preoţii şi obştea monahală alături de credincioşi, au pornit în procesiune la izvorul de lângă mănăstire, unde s-a săvârşit Sfinţirea cea Mare a Apei. Aghiasma cum este numită se consumă timp de opt zile în şir, mai ales de la ajunul Bobotezei până la odovania praznicului, adică până la 13 ianuarie inclusiv.

La final, Preasfințitul Părinte Lucian a binecuvântat pe toţi credincioşii prezenţi cu aghiasma mare şi a împărţit iconiţe cu Botezul Domnului. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic Ethos al Episcopiei Caransebeșului, după cum ne-a precizat Diac. Pavel Canea.

Suntem la începutul anului civil și întotdeauna în această perioadă îl rugăm pe Mântuitorul să binecuvinteze cununa anului ce a început, la fel cum am făcut și astăzi în cadrul Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare. Îi mulțumim Mântuitorului Iisus Hristos că și-a asumat păcatele noastre și le-a curățit în repejunile Iordanului, iar noi la început de an civil trebuie să încercăm să ne curățim de toate păcatele și fărădelegile, să punem început bun vieții noastre și gustând din Aghiasma Mare să ne curățim atât trupește cât și sufletește pentru a devenii creștini autentici, fii ai Duhului și ucenici fideli ai Mântuitorului Hristos. Le mulțumim tuturor celor care astăzi au poposit la această sfântă mănăstire și au fost împreună cu noi la sfânta biserică. Totodată le dorim celor care au fost la Sfânta Liturghie un an binecuvântat și cu multe împliniri, obștii monahale și bunilor credincioși care frecventează cu regularitate această vatră monahală, iar Arhiereul cel Veșnic să ne tămăduiască pe toți de orice boală trupească și sufletească, a subliniat Preasfințitul Părinte Lucian.